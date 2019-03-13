Karaköprü'de Modern Sağlıklı Yaşam Merkezi Açıldı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karaköprü Sağlıklı Yaşam Kadın Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.Şanlıurfa'da 12 kadın kültür merkezi ile kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda hizmetler sunan Büyükşehir Belediyesi, iki kattan oluşan içinde güzellik merkezi ve spor alanlarının yer aldığı bir sağlıklı yaşam kadın merkezi hizmete sunuldu. Merkezin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Genel Sekreter Yardımcıları Mahmut Kırıkçı, Mehmet Emin Yeşiltaş ve daire başkanları ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, STK ve oda temsilcileri, büyükşehir belediyesi şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Açılışta bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Şanlıurfa'mızın birçok mahallelerinde kadın destek merkezleri, kadın yaşam merkezleri Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından açıldı. Belediyemiz diğer faaliyet alanlarında da her zaman kadınlara destek vermiştir" dedi.Karaköprü Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Çocuk Şube Müdürü Sibel Toptan ise "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin talimatı ile hazırladığımız Karaköprü Sağlıklı Yaşam Merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kadın Kültür Merkezlerine bir sağlıklı yaşam merkezini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Halk eğitim bünyemizde eğitimler verebileceğimiz bir alan, spor salonumuz, kişisel bakım ünitelerimiz bulunmakta. Yine alt katımızda uzman eğiticilerimizin desteği ile spor faaliyetleri yürüteceğimiz spor salonumuz ve ara katlarda ise kursiyerlerimizin çocuklarının zaman geçirebileceği bir kreş mevcut" diye konuştu. - ŞANLIURFA