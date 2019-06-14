14.06.2019 16:01
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Karaköprü'de nesli tükenmekte olan çöl varanı görüldü

Karaköprü

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesine bağlı Hamurkesen Kırsal Mahallesinde bir evde nesli tükenmekte olan çöl varanı görüldü. Bir evin bahçesinde görülen çöl varanı vatandaşlar tarafından Karaköprü Belediyesi'ne bildirildi. İhbar üzerine alana giden ekipler titiz bir çalışma sonucunda evin bahçesinde yakaladığı çöl varanını alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine teslim etti. Yetkililer, tarafından gerekli kontrollerin ardından nesli tükenmekte olan çöl varanı doğal yaşamına tekrardan bırakıldı.

Öte yandan yetkililer, nesli tükenmekte olan çöl varanının insanlara saldırmadığı ve zararsız olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Yaban, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel

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