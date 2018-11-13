Karaköprü'de Öğrencilere Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Anlatıldı

Karaköprü
Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından düzenlenen programda öğrencilere geri dönüşümün önemi ve sıfır atık projesi hakkında bilgi verildi.
Karaköprü Belediyesi sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşümün önemiyle ilgili eğitimlerini sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ev hanımları, kırsalda yaşayan kadınlar ve vatandaşlara eğitim verilirken Karaköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere kağıt, plastik ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili eğitim verildi. Programa geri dönüşüm ve sıfır atık projesini yakından takip eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin eşi Güler Baydilli de katıldı. Güler Baydilli, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için bu tür projelerin ve eğitimlerin artması ve farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade ederek programa katılan öğrencilere ve programı gerçekleştiren Karaköprü Belediyesi Çevre birimine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Karaköprü