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Karaköprü'de oyuncak müzesi ilgi görüyor

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan oyun ve oyuncak müzesi küçük misafirlerini ağırlamaya devam ederken, çocuklar müzede oyuncaklar ve çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyor.

07.08.2019 09:59 Karaköprü'de oyuncak müzesi ilgi görüyor
Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan oyun ve oyuncak müzesi küçük misafirlerini ağırlamaya devam ederken, çocuklar müzede oyuncaklar ve çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyor.

Karaköprü Belediyesi'nin çocuklara hizmeti olan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi çocukların yoğun ilgisini görüyor. Şenevler Mahallesi'nde bulunan müzeyi ziyaret eden minikler hem geçmişten günümüze çeşit çeşit oyuncakları inceliyor hem de çizgi film kahramanlarının maketleriyle eğleniyorlar.

Oyuncak müzesinde eğlendiklerini belirten çocuklar, burada güzel zaman geçirdiklerini ve birbirinden güzel oyuncaklar gördüklerini dile getirdiler. Öğretmenleri ve veliler de çocuklar için böyle bir yeri ilçeye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü çocukların ve vatandaşların ziyaretine açık tutuluyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karaköprü, Yaşam

Kaynak: İHA

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