Haberler » Politika » Karaköprü'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Haberler

Karaköprü'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Karaköprü Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin başkanlığında gerçekleştirdi.

07.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:44 Karaköprü'de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin başkanlığında gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi 2020 yılı belediye meclis toplantısının 1. oturumu yapıldı. Meclis toplantı salonunda düzenlenen oturumda gündem maddeleri görüşüldü. 2020 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyeleri seçiminin de yapıldığı oturumda meclis üyeleri Fehmi Öncel, Ufuk , Emin Yetim, Zeynel Uzundal ve Mehmet Büyükfırat denetim komisyonuna seçildi.

Yılın ilk meclis toplantısının ilk oturumunun ardından bir açıklamada bulunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "2019 yılı meclis çalışmalarımızı tamamladık ve meclis üyelerimizle birlikte 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Ben 2020 yılında da geçmişte olduğu gibi meclis üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliğin devam etmesini diliyorum. 2020 yılının ülkemize, Şanlıurfa'mıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin" dedi.

Karaköprü Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı oturumları hafta içinde devam edecek. - ŞANLIURFA

Mehmet Büyükfırat, Metin Baydilli, Karakeçili, Karaköprü, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

12:39   Aydın MHP'nin yeni yönetimi görev bölümünü tamamladı - Haberler
12:39   Pakistan'da savaş jeti düştü: 2 ölü - Haberler
12:37   Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından silahlı saldırı ile ilgili açıklama - Haberler
12:36   İtfaiye eri, baba ve oğlu alevlerin arasından kurtardı - Haberler
12:36   Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı - Haberler
12:20   Son Dakika: Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı - Haberler
12:00   Hamaney'in askeri danışmanı Şemhani: En zayıf intikam senaryomuz bile ABD için kabus olacak - Haberler
11:39   Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı - Haberler
11:16   Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi - Haberler
11:09   Telefondan çıkan mesaj, otogarda işlenen cinayet davasının seyrini değiştirdi - Haberler
7.01.2020 12:53:41