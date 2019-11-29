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Karaköprü kırsalında çok amaçlı salonlar yükseliyor

Kırsal mahallelere yatırımlarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Başören Mahallesine çok amaçlı salon kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu.

29.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:55Karaköprü kırsalında çok amaçlı salonlar yükseliyor
Kırsal mahallelere yatırımlarını sürdüren Belediyesi Başören Mahallesine çok amaçlı salon kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmetlerini götürmeye devam ediyor. Her kırsal mahalleye çok amaçlı salon kazandırma sözü veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Başören kırsal mahallesiyle birlikte 38. kırsal mahalleye de çok amaçlı salon sözünü tuttu.

Başören Mahallesi çok amaçlı salonu hizmete sunulurken açılışa Başkan Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cehveri, Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Açılış programında konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bir mahalleye daha çok amaçlı salon kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Biz kırsal mahallelerimizde de hizmetlerimize devam ediyoruz, çalışıyoruz. Başören Mahallemizde de çok amaçlı salon ihtiyacını gidermek amacıyla çalışma başlatmıştık ve bugün nihayetinde tamamlayıp hizmete sunduk. Taziye dışında toplantı, düğün, nişan gibi etkinliklerin de yapılabileceği bu 300 metrekare alan üzerindeki çok amaçlı salonumuz mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Kırsalımıza yatırımlarımız ve hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de Karaköprü'de önemli hizmetler gerçekleştirildiğini kaydederek, "Matin Başkanımız ilçenin gerek merkezinde gerekse kırsalında iyi hizmetler yapıyor. Bu çok amaçlı salon da gerçekten güzel bir yatırım olmuş. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl da hem kaymakamlı hem de belediye olarak koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirirken, "Karaköprü'de daha iyi ne hizmetler yapabiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah başkanımızla, vekilimizle birlikte Karaköprü için daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da çok amaçlı salonun Başören mahallesine hayırlı olmasını dilerken, Karaköprü'de daha fazla hizmetin gerçekleşeceğini ifade etti.

Başören kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Karaköprü, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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