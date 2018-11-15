Karaköprü Kırsalında Kadınlara Kanser ve Sağlıklı Beslenme Eğitimi

15 Kasım 2018 Perşembe 14:03



15 Kasım 2018 Perşembe 14:03

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından kırsal mahallelerde bulunan kadınlara verilen kanserden korunma yolları, sağlıklı beslenme ve hijyen konularındaki eğitimler devam ediyor.Karaköprü Belediyesi toplumun her kesimini bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi, kırsalda yaşayan kadınları da unutmayarak sağlıklı yaşam ve hijyen eğitimi veriyor. Belediyeye bağlı çevre koruma birimi ve ilçe sağlık müdürlüğü personelinin verdiği eğitimlerde kırsaldaki kadınlara meme kanseri, sağlıklı yaşam ve obezite konularında önemli bilgiler aktarılıyor.Büyük Alanlı kırsal mahallesindeki kadınlara verilen sağlık eğitimine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin eşi Güler Baydilli de katıldı. Kırsal mahalledeki kadınlarla bir süre sohbet eden Güler Baydilli, kadınların sorun ve taleplerini dinledi. Programın ardından konuşan Güler Baydilli, kırsalda yaşayan kadınlara önem verdiklerini ve kadın sağlığı bilgilendirme toplantılarını her hafta bir kırsal mahallede gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Baydilli, "Büyük Alanlı kırsal mahallemizdeki hanımlarla bir araya geldik ve sağlıklı yaşam, obezite konulu bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Ardından hanımlarla bir süre sohbet ettik ve onlara küçük hediyelerimiz de oldu. Programımıza katılan kadınlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.Eğitim programının ardından Baydilli, Büyük Alanlı kırsal mahallesindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, kadınlara çeşitli bakım malzemeleri hediye etti. - ŞANLIURFA