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Karaköprü'nün 2020 planlaması masaya yatırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi'nin ortaklığında 2020 yılı Karaköprü ilçesi planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek, ilçenin sorunları ve gelecek yıl içerisinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

27.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:06 Karaköprü'nün 2020 planlaması masaya yatırıldı
Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi'nin ortaklığında 2020 yılı Karaköprü ilçesi planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilerek, ilçenin sorunları ve gelecek yıl içerisinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi, Karaköprü'yü kalkındırmak ve sorunları gidermek için koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü'nün 2020 yılı planlamasının konuşulması için koordinasyon toplantısı gerçekleştirilirken, ilçenin sorunları ve yapılacak çalışmalar da ele alındı.

Toplantıya Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ev sahipliği yaparken, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İlçe Başkanı Sait Ağan, ŞUSKİ Genel Müdürü, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ile Karaköprü Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim amirleri katılım gösterdi.

Toplantıda Karaköprü'de yapılan çalışmalar ele alınırken, ilçe genelinde sorunlar ve talepler de konuşuldu. 2020 yılında ilçede yapılması gereken çalışmalar ve projelerin de masaya yatırıldığı toplantıda alınan kararlar bir kitapçık haline getirilerek çalışmaların takibi yapılacak.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Baydilli, "Vatandaşlarımızın bizden mutlaka talepleri oluyor ve bunların hepsini 1 yılda tamamlamak tabi ki mümkün değildir. Bunları 5 yıllık sürede yerine getirebiliriz ancak 2020 yılı içerisinde ne kadarını yapabiliriz diyerek bir planlama ortaya koyuyoruz. Büyükşehir belediyemizle birlikte ilçemizdeki talepleri karşılamak ve projelerimizi gerçekleştirmek için çalışma yürüteceğiz. Biz sahada dolaşırken vatandaşla muhattap olduğumuzda bu yıl neleri yapabileceğimizi bilirsek daha rahat cevap verebiliriz. Bu yönden bu toplantı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekilimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

13 ilçenin tamamında gerçekleştirecekleri planlama toplantılarının ilkini Karaköprü'de gerçekleştirdiklerini belirten Beyazgül, "Göreve geldiğimizden beri belediye başkanlarımızla bir araya gelerek brifingler alıyoruz ve sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. şehre ilişkin haklı taleplerin nasıl yerine getireceği, neleri yapabileceğimizi sürekli konuşuyoruz ve gerekli çalışmalar için talimat veriyoruz. Şehir bir bütündür ve bu bütünün bir parçası Ankara, bir parçası büyükşehir, bir parçası da ilçedir. Bu parçalar hepsi birleştiğinde gerçekten güzel işler ortaya çıkıyor. Modern şehir Karaköprü'nün ihtiyaçlarını gidermek, daha yaşanılabilir hale getirmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Toplantıda Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yapılacak çalışmalarla ilgili bir sunum da gerçekleştirdi. - ŞANLIURFA

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, Yaşam

Kaynak: İHA

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