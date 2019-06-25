25.06.2019 12:20
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Karaköprü STEM Merkezi Avrupa'nın en iyisi

Karaköprü STEM Merkezi Avrupa

Karaköprü'de gençleri bilimle buluşturan Karaköprü STEM Merkezi, Avrupa Okul Ağı tarafından Avrupa'nın en iyi Stem Maker alanlarından biri seçildi.

Karaköprü 'de gençleri bilimle buluşturan Karaköprü STEM Merkezi, Avrupa Okul Ağı tarafından Avrupa'nın en iyi Stem Maker alanlarından biri seçildi.

Karaköprü Belediyesi tarafından açılan ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen STEM ve bilim merkezi önemli bir ödüle layık görüldü. Avrupa'da 34 Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu Avrupa Okul Ağı tarafından Karaköprü STEM Merkezi en iyi STEM Makerspace başarı örnekleri arasında gösterildi. Karaköprü STEM Merkezinde özellikle ortaokul ve lise çağındaki gençlere robotik kodlama, 3 boyutlu yazılım, drone yapımı gibi kurslar yer alırken, gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında kendini geliştirebileceği eğitimler bulunuyor - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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