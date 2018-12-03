Karaköprüspor: 2 Erbaaspor: 0

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:27



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:27

TFF 3. lig 1. grupta Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 15. haftasında kendi sahasında Erbaaspor yenerek puanını 20'ye çıkardı.Karaköprü Belediyesi tarafından yenilenen Faruk Çelik Stadı'nın açılışı eski Milli Futbolcular Rüştü Reçber, Ahmet Dursun ve Ergün Penbe'nin de katıldığı törenle gerçekleşti. Açılışın ardından TFF 3. lig 1. grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 15. hafta maçında oynadığı maçta Erbaaspor'u ikinci yarıda Hasan Gündoğdu ve Hüseyin Fıstıkçı'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Maçtan önce yapılan açılış törenine eski milli futbolcuların yanı sıra Karaköprü Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.Açılışta konuşan Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, ilçeye güzel bir stat kazandırıldığını belirterek, bu stadın yapılmasında büyük emeği olan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Yıldız, "Karaköprü'de sporun gelişmesi, gençlerin spora yönelmesi açısından yenilikler ve projeler yapıyoruz. Bu saha da gerçekten yeni futbolcuların sporcuların çıkması adına çok önemli bir yatırım oldu. Stadımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Karaköprü Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan ise ilçe olarak mutlu bir gün yaşadıklarını dile getirirken, "Profesyonel ligde mücadele eden takımımızın maçlarını oynayacağı sahanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Stat açılışımızda sağ olsunlar Milli futbolcularımız bizi yalnız bırakmadı ve buraya kadar geldiler, onlara da çok teşekkür ediyorum. Sadece futbol değil birçok spor branşında başarılı olan bir Karaköprü Belediyespor hedefimiz var. İnşallah bunu gerçekleştirmek için çalışacağız. Stadımızın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan da profesyonel lige çıktıktan sonra saha sıkıntısı çektiklerini ancak yeni statlarına kavuştuklarını aktararak, Karaköprü'ye yakışır bir saha kazandırıldığını belirterek, "Daha önceki sahamız federasyon tarafından yetersiz görülünce Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'nin talimatıyla sahamızı standartlara uygun hale getirmek için stadımızı yeniden inşa ettik ve bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu stadı ilçemize kazandıran başta Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Stadımız ilçemize ve takımımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.Karaköprü'ye açılış için gelen Milli Futbolcular Rüştü Reçber, Ergün Penbe ve Ahmet Dursun da açılış için kendilerini davet eden Karaköprü Belediyespor'a teşekkür ederken, çok güzel bir stat ilçeye kazandırıldığını kaydederek buradan Türk futboluna yeni yeteneklerin kazandırılması temennisinde bulundular.Açılışın ardından TFF 3. lig 1. grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 15. hafta maçında Erbaaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karbel Karaköprü Belediyespor 55. dakikada Hasan Gündoğdu ve 63. dakikada Hüseyin Fıstıkçı'nın golleriyle 2-0 kazandı ve puanını 20'ye çıkardı - ŞANLIURFA