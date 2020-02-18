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Karaköprüspor Başkanı Kayral açıklamalarda bulundu

Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, deplasmanda oynayacakları Kızılcabölük maçına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

18.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:23Karaköprüspor Başkanı Kayral açıklamalarda bulundu
Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, deplasmanda oynayacakları maçına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 1 grupta 24. hafta maçında deplasmanda Denizli temsilcisi Kızılcabölük ile oynayacağı maç öncesi Karaköprü Belediyespor tüm hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı siyahlı ekip deplasmanda 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral, Denizli deplasmanında Kızılcabölük'ü karşısında galip gelmek istediklerini belirterek, "Yarın bizim için çok önemli ve zorlu bir maç olacak. Takımımıza ve teknik ekibimize güveniyorum. Ligin tamamlanmasına 10 maç kaldı. Artık her maç bizim için final niteliği taşıyor. İnşallah Kızılcabölük'te alacağım 3 puan ile hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Kızılcabölük maçı var. Takımın son haftalarda gösterdiği mücadeleyi yarın ki maçta da göstereceğine inanıyorum. Taraftarlarımız bize güvensinler. Denizli'den 3 puan ile döneceğiz" diye konuştu.

Çarşamba günü saat 13: 30'da Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanacak olan maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Sercan Yılmaz yönetecek. - ŞANLIURFA

Kızılcabölük, Ahmet Kenan, Karaköprü, Spor

Kaynak: İHA

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