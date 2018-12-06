Karaköprüspor, Şile Yıldızspor Maçında Hedef Galibiyet

06 Aralık 2018 Perşembe 14:11



06 Aralık 2018 Perşembe 14:11

Karbel Karaköprü Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı Şile Yıldızspor maçının çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor.TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 16. hafta maçında pazar günü Şile Yıldızspor'a konuk olacak. Geçen hafta sahasında Erbaaspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip Şile deplasmanından da galip gelerek yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.Hazırlıklarını Harran Üniversitesi sahasında sürdüren Karaköprü ekibi yoğun bir tempoyla çalışıyor. İdmanın başında yenileme ve güçlendirme çalışması yapılırken, son bölümde çift kale maç yapıldı.Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı ligin ilk devresinin sonuna geldiklerini belirterek ilk devreyi iyi bitirmek için kalan iki maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Hafta sonu güzel bir oyunla net bir galibiyet aldık. Bu galibiyetin değerlenmesi için Şile deplasmanında da gerekli puan veya puanları alarak dönmemiz gerekiyor. Futbolcularımızın istekli çalışması bizi mutlu ediyor. İnşallah Şile'den güzel bir skorla dönüp burada ilk devrenin son maçına moralli çıkarız" diye konuştu.Karbel Karaköprü Belediyespor'un Şile Yıldızspor'a konuk olacağı maç 9 Aralık Pazar Günü 13.30'da Şile Stadında oynanacak. - ŞANLIURFA