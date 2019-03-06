Karaköse'den Kaymakam Koşal'a Ziyaret

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Kavak İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.Karaköse, ziyaretinde Koşal'a, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması için aldıkları önlemler hakkında bilgi verdi.Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, Karaköse'ye teşekkür ederek, seçimde sıkıntı çıkabilecek mahallelerin tespit edilmesi ile buralarda ilave tedbirler alınmasını istedi.Sandık güvenliğinin de çok önemli olduğunu dikkati çeken Koşal, "Sandıklar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar güvenliğin sağlanmasını lazım. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde oy kullanabilmeleri için gereken her türlü tedbirin alınması gerekir." dedi.