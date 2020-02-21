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Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası

Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:02

İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan 'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçiler F. Y. ve G.İ. katıldı. İki genç kızı çok sayıda avukat ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz temsil etti. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu. Öte yandan celse arasında tahliye edildiği öğrenilen sanık Semahat Yolcu ise duruşmaya katılmadı.

"BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada sanık Semahat Yolcu'nun avukatı, müvekili ile görüşemediğini belirterek, "Müvekkilim hakkındaki lehe hükümlerin uygulanmasını istiyoruz. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

"SANIĞIN EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Müşteki avukatlarından Neslihan Evci ise, "Sanık herhangi bir pişmanlık göstermemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

2 YIL 9 AY 24 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme hakimi, kararını açıklayarak sanık Semahat Yolcu'yu "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, "Yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme olarak "Tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden F. Y.'ye sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı G.İ.'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Yolcu, hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası

Karaköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (74)
TUNCTUNC:genelde Türkiyede verilen cezalar cok cok az. . asla asla caydiricida degil. istediginiz kadar yorum yapin. hangi olaya bakarsaniz bakin bizim ic´den verdigimiz cezalar cok daha fazla.
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ZAHMET OLMUŞ:Zahmet olmuş
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ESUT:iceri girecek mi yoksa ertelencek mi acaba
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CİNAR:Ortada islenmis bir suc var, kisi haklarina müdahele var, Bu sabit. Bunu tartismiyorum. Ancak verilen ceza cok, ama cok yüksek. Cezai yöntemler de suc islemis insanlari rehabilite etmek icin, yenidentopluma kazandirmak icin kullanilir. Ancak, bir kisi böyle bir olaydan bu kadar ceza yerse, toplum o kisiyi kaybeder!
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TARIK:Kim diğerinin kılık kıyafetine yaşam biçimine karışırsa aynı cezayı almalı burada senin suçlun benim suçlum olmasın fb gs maçı gibi taraf tutmayın
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MD:Din Allah düşmanlarına kapak olsun. . .
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EDO:Taraf olup kinleşmeyin arkadaşlar , hepimizin yardıma ihtiyacı var !!!
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OGUZ:seren md ne yapacaktı din düşmanlarına dua mı edecekti eline mi saglık demesini bekliyordun
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SEREN CANJ:Ama tam tersi sen konuşuyorsun düşmanca başı açık olan başkamı oluyur allah ıslah etsin kin nefret dolu için
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13 16
YAZİK:Bu kadarcikmi ? en az 10 sene yatmali bence
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