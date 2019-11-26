Haberler » Güncel » Karaköy'de başörtülü kadına saldırının iddianamesi kabul edildi - Haber

Karaköy'de başörtülü kadına saldırının iddianamesi kabul edildi

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Semahat Yolcu hakkında hazırlanan ve 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

26.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:50Karaköy'de başörtülü kadına saldırının iddianamesi kabul edildi
'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Semahat Yolcu hakkında hazırlanan ve 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame üzerindeki inceleme işlemi tamamlandı.
Mahkeme, hazırladığı tensip zabtıyla iddianamenin kabulüne, ilk duruşmanın 26 'ta yapılmasına hükmetti. Heyet, tutuklu sanık Semahat Yolcu'nun duruşmada hazır bulundurulması için cezaevine yazı yazılmasına da karar verdi.
İddianameden
İddianamede, müştekiler Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin 15 Kasım'da Kemeraltı Caddesindeki Selanik Pasajı civarında yürüdükleri sırada olayın meydana geldiği belirtiliyor. Sanık Semahat Yolcu'nun, Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sol omuz kısmına vurduğu, akabinde müştekilere yönelik hakaret ve küfür ettiği, tehdit içeren beyanlarda bulunduğu anlatılıyor.
Müştekilerin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanık Yolcu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan, 12 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Karaköy, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:32 ABD'de cinayet mahkumları 36 yıl sonra aklanarak özgürlüğe kavuştu
18:31 flaş
18:31 flaş
18:30 Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti
18:26 Başkan Özkan'dan Basın İlan Kurumu'na ziyaret
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
07:00 İş insanı Bernard Arnault Tiffany'yi satın aldı, dünyanın en zengini olma konumuna biraz daha yaklaştı
26.11.2019 18:33:58