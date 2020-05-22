KARAKÖY'DE BAYRAM ÖNCESİ TATLI KUYRUĞU

Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir tatlıcının önünde vatandaşlar bayram öncesi tatlı alabilmek için metrelerce kuyruk oluşurdu.

22.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:24
Beyoğlu Karaköy'de bulunan bir tatlıcının önünde vatandaşlar bayram öncesi tatlı alabilmek için metrelerce kuyruk oluşurdu.
Ramazan Bayramı öncesi ve gece yarısı başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce bazı vatandaşlar tatlı alabilmek için Karaköy'de bulunan ünlü bir tatlıcının önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar evlerine tatlı götürebilmek için metrelerde uzayan kuyrukta uzun süre beklemek zorunda kaldı.
SIRADA BEKLEDİLER
Daha önce bir defa sıraya girdiğini ancak tatlı alamadığı için ikinci defa sıraya girdiğini belirten Kenan Bektaş, "1 saattir sırada bekliyorum. Öğlende geldim, sıraya girdim. Tatlı kalmadı. Siparişleri yetiştiremiyorlar. Bayrama hazırlık yapıyoruz. Buraya İkinci gelişim, herhalde gene alamayacağım. Üçüncü gelişimde akşam olacak" diye konuştu. KARAKÖY’DE BAYRAM ÖNCESİ TATLI KUYRUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Karaköy, Güncel, Haber

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