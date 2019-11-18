Haberler » Güncel » Karaköy'de genç kıza saldıran kadın... İlk saldırısı değilmiş - Haber

Karaköy'de genç kıza saldıran kadın... İlk saldırısı değilmiş

BEYOĞLU Karaköy'de üniversite öğrencisinin başörtüsünü çekip, yumruk atan Semahat Y.'nin, yaşadığı yerdeki esnaf ve vatandaşlara da saldırdığı ortaya çıktı.

18.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:22Karaköy'de genç kıza saldıran kadın... İlk saldırısı değilmiş
BEYOĞLU Karaköy'de  üniversite öğrencisinin başörtüsünü çekip, yumruk atan Semahat Y.'nin, yaşadığı yerdeki esnaf ve vatandaşlara da saldırdığı ortaya çıktı. Semahat Y.'nin, kaldığı hanın önünden gelip geçenlere küfür ettiği, zaman zaman fiziki saldırıda bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu Karaköy'de geçtiğimiz cuma yaşanan olayda, Semahat Y., kaldırımda yanından geçen üniversite öğrencisinin başörtüsünü çekiştirip, yumruk attı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Semahat Y.', çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Beyoğlu'nda, bir handa tek göz odada kaldığı belirlenen Semahat Y.'nin çevredeki esnafa ve yoldan gelip geçen vatandaşlara küfür edip saldırdığı ortaya çıktı.

Semahat Y.'nin psikolojik sorunları olduğunu söyleyen esnaf Çetin Karuk, "Durup durup etrafa küfür eden, gelen insanlara küfür eden bir kadındı.  Biz de çoğunlukla çoğu zaman muhatap olmuyorduk. Görmemezliğe geliyorduk, duymuyorduk. Ama pek sıkıntılı bir insan, durup durup insanlara küfür eden, saldıran.. Bize de ediyordu, biz sesimizi çıkarmıyorduk. Öyle bir kadındı. yani. Yoldan geçenlere fiziki saldırıda bulunuyordu. Ama herkes huyunu suyunu bildiği için, tokat da atsa umursamadan gidenler oldu. Bayağı rahatsız bir insan, bağırır çağırırdı, bizim duymadığımız küfürler ederdi. Burada handa tek bir odada kalıyor. Hurda topluyordu, onlarla geçiniyordu. Bir süredir görmüyoruz, epeydir de görmüyoruz" diye konuştu.

KENDİSİNE PARA VEREN AMCAYA TOKAT ATTI

Otel işletmecisi Selahattin Kaya ise "Biz akli dengesinin yerinde olmadığını, genel olarak biliyoruz. Burada esnaflara bazen saldırıyor. Çok ağır hakaretlerde bulunuyor. Bu olayı televizyonda gördüm, akli dengesi yerinde olmadığı için bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmüyorum. Burada da insanlara fiziki saldırı oluyordu. Yaklaşık 20 gün önce burada bağrışlarında, yaşlı bir amca ona para vermek istedi. Elindeki parayı aldı, yırttı ve amcaya bir tokat attı. Ona da şahit oldum. Bizim işletmemizin önünde de çok bağırıyordu ama kadın  olduğu için müdahale edemiyorduk. Bir şekilde gitmesini bekliyorduk. Genel olarak esnaflar onu tanıyor ve böyle hakaretlerde bulunduğunu biliyorlar" diye konuştu.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56 DHA YURT BÜLTENİ - 21
23:55 Kır bahçesindeki yangın hasara yol açtı
23:54 Pompeo batı şeria'daki israil yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
23:54 Umman ile Fransa'dan ortak askeri tatbikat
23:53 Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:57:50