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Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, yanından geçen başörtülü kıza saldırdı

Karaköy'de, kadın saldırgan kaldırımda yanından geçen kızın başına yumruk atar gibi vurup başörtüsünü çekiştirdikten sonra tekrar vurdu, ardından bir süre bağırıp gözden uzaklaştı.

15.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:52
'de, kadın saldırgan kaldırımda yanından geçen kızın başına yumruk atar gibi vurup başörtüsünü çekiştirdikten sonra tekrar vurdu, ardından bir süre bağırıp gözden uzaklaştı.
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren saldırgan kadın bir kez daha yumruk attı, bir süre bağırdıktan sonra arkasını dönüp yoluna devam etti.
Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi, olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.
Saat 15.08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor.
Kemara kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.
Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, yanından geçen başörtülü kıza saldırdı

Karaköy, Güncel

Kaynak: AA


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