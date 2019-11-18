Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının İslam'a ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı

Karaköy'de başörtülü üniversite öğrencisi genç kız arkadaşıyla yolda yürüdüğü esnada Semahat Y. tarafından yumruklu saldırı uğramıştı. Olayın ardından saldırıya gerçekleştiren Semahat Y. kısa sürede yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla alakalı saldırıya uğrayan genç kızların avukatı Ömer Faruk Karagüzel açıklamalarda bulundu.

"BU SALDIRIYA KINAMANIN ÖTESİNDE KARŞI BİR TAVIR GELİŞTİRMEK GEREKİYOR"

Avukat Karagüzel, "Karaköy'de yaşanan hadise çok elim bir hadisedir. Son zamanlarda çok alışık olduğumuz hadiselerden bir tanesidir. Bu hadiseyle ortaya çıkan başörtüsü kini görüyoruz. Bir kere daha bir takım kişilerin saldırgan tutumlarını görüyoruz. Benim müvekkillerim o gün üniversiteden çıkıyorlar. Kendileri henüz 19 yaşında üniversite öğrencisidir. Kütüphanede üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Oradan çıktıktan sonra hızla okullarına gittikleri sırada böyle bir saldırı gerçekleşiyor. Böyle bir ortamda doğrudan doğruya başörtüsüne yönelik bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıya kınamanın ötesinde karşı bir tavır geliştirmek gerekiyor. Bir takım insanlar başörtüsüne ve İslami değerlere yönelik bir takım saldırılarda bulunuyor. Bu olayın gerçekleşmesinin hemen ardından emniyet görevlilerimiz, hakim ve savcılarımız hızla çalışma başlatarak şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin öncelikle emniyette ifadesi alındı. İfadenin alınmasının ardından hızla savcılığa sevk edildi. Burada üzerine atılan suçlamalar olan "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "tehdit" ve "vücut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından savcılık derhal mahkemeye sevk ederek şüphelinin tutuklanmasını sağladı" dedi.

"NE YAPTIĞININ FARKINDA VE BİLEREK YAPTI"

Karagüzel, "Şüphelinin psikolojik sorunlu, hasta veya şizofren olduğu söyleniyor. Kamuoyundan ve sosyal medyada bu beyanlar var. Bu beyanlara biz kesinlikle katılmıyoruz. Sulh Ceza Hakimliği'nde de savcılık aşamasında da biz bu şüpheliyi gördük. Ne yaptığının farkında ve bunu bilerek isteyerek kasıtlı olarak gerçekleştirdiğini bilmemiz gerekiyor. Daha sonra müvekkillerimiz emniyette şahsı tespit etti. Başörtüsüne ve İslami değerlere karşı yükselen saldırganlık, tahammülsüzlük var. Özellikle belli bir tarihten sonra gelişmişçesine Ankara'da, Adana'da son olarak Marmaray'da bir takım saldırıların gerçekleştiğini görüyoruz. Bunların hepsi düşünüldüğünde sadece kadına şiddet olduğunu söyleyemeyiz. Buradaki durum şüphelinin hareketleri de gözlendiğinden doğrudan başörtüsüne bir saldırı olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Kadının hareketleri dikkatle incelendiğinde bu saldırının doğrudan başörtüsüne olduğunu belirtmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İSLAM KÖPEKLERİ, AÇIN BAŞINIZI VE TERBİYESİZ" DEMİŞ

Karagüzel, "Mağdurlar ifadelerinde şüphelinin İslam'a hakaretler yağdırarak, 'terbiyesiz' şeklinde harekette bulunuyor. Çok galiz küfürler ediyor. 'Açın başınızı' şeklinde bir takım beyanlarda bulunuyor. Bu beyanlar oldukça dikkate değerdir. Bu tarz saldırıları farklı şehirlerde de görmek mümkündür. Mahkemece şahıs bütün ifadeleri reddetti. Hiçbirisini kabul etmedi ama mağdurlar tespiti yaptı. Sonuna kadar bu sürecin arkasında olacağız. Adaletin ve hukukun tesis edilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Müvekkillerimiz gayet soğukkanlı, bu saldırının gayesini amacını bildikleri için başörtüsüne karşı saldırı olduğunun farkında olduklarının farkındalar. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken bir husus olduğunu düşünüyorum. İddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. Zaten burada suçüstü hali var. Bir an önce savcılık makamının bu süreci tamamlayıp, derhal bu şahsın mahkemede yargılanmasına geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Ömer Faruk Karagüzel

NE OLMUŞTU?

İstanbul Karaköy'de yürüyen başörtülü iki genç kız, karşılarından gelen başka bir kadının yumruklu saldırısına uğramıştı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, kadından şikayetçi olurken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Beyoğlu Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü iki genç kız, karşı yönden gelen başka bir kadının yumruklu saldırısına uğramıştı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, üzerine ve başörtüsünü düzeltmeye çalışırken saldırgan hakaretlerine devam etmişti. Saldırının ardından başörtülü genç kız ise Karaköy Polis Merkezine giderek kadından şikayetçi olmuş, Semahat Y. adlı saldırgan daha sonra tutuklanmıştı.