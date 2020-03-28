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KARAKÖY'DE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTMAYA GELDİLER: KOVANA KADAR BURADAYIZ

YASAĞA rağmen Karaköy sahiline gelenler balık tutmaya devam etti.

28.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:42

YASAĞA rağmen Karaköy sahiline gelenler balık tutmaya devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle olta balıkçığı yasaklandı. İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına karşı nöbet tutmaya başladı. Fakat Karaköy sahilinde yasağa rağmen iki vatandaşın balık tuttuğu görüldü.

'KOVANA KADAR BURADAYIZ"

Balık tutan vatandaşlardan biri yasağı bildiğini, fakat yine de balık tutmaya geldiğini söyleyerek, 'Balık tutmaya geldim. Yasaklandığını duyduk ama ne yapalım' Geldik, polisler gelene kadar yarım kilo, 1 kilo çekebilirsek, çekip gideceğiz. Kovana kadar buradayız yani. Koronavirüsün biz çok abartıldığını düşünüyoruz. Bu kadar çok abartmaya gerek yok. Salgın var ama bu kadar fazla abartmaya gerek yok" dedi.

KARAKÖY’DE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTMAYA GELDİLER: KOVANA KADAR BURADAYIZ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karaköy, Güncel

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KARAKÖY'DE YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTMAYA GELDİLER: KOVANA KADAR BURADAYIZ

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