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KARAKÖY'DEKİ KADINA SALDIRI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

KARAKÖY'de kadına saldıran ve tutuklanan şüpheli Semahat Y. hakkındaki iddianame kabul edildi.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26KARAKÖY'DEKİ KADINA SALDIRI İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
KARAKÖY'de kadına saldıran ve tutuklanan şüpheli Semahat Y. hakkındaki iddianame kabul edildi. İlk duruşma, 26 'ta görülecek.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'de yürümekte olan Feyza Y.'ye sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İ'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şüpheli Semahat Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. Şüpheli Semahat Y. hakkında iddianame gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Semahat Y. 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

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- İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Karaköy, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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