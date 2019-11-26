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Karaköy'deki kadına saldırı soruşturması tamamlandı

KARAKÖY'de kadına saldıran Semahat Y. hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

26.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:37Karaköy'deki kadına saldırı soruşturması tamamlandı
KARAKÖY'de kadına saldıran Semahat Y. hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, şüpheli Semahat Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle  iddianame düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırıya uğrayan Gamze İ. ve Feyza Y. "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 15 Kasım günü, saat 15.15 sıralarında Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Selanik Pasajı'nda yürümekte olan şüpheli Semahat Y'nin karşı yönden meydanına doğru yürümekte olan müştekiler Gamze ve Feyza'ya hamle yaptığı anlatıldı. İlk önce Feyza'nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı, sağ eliyle müşteki Feyza'nın sol omuz kısmına vurduğu belirtilerek küfür ve hakarette bulunduğu kaydedildi. Müştekilerin yanında birkaç adım uzaklaştıktan sonra tekrar müştekilere yönelerek "Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım" dediği ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan Feyza Y. ifadesinde daha önceden hiç tanımadığı bir kadının aniden başörtüsünü çekerek küfür ve hakaret ettiğini, kendisinin şoka girdiğini belirterek davacı olduğunu söyledi. Mağdurlardan diğeri olan Gamze İ. de şüpheliden şikayetçi olduğunu ifade etti.

TANIKLAR DOĞRULADI

Karaköy Selanik Pasajı'nda esnaflık yapan Veysel E. ve Mesut A. da soruşturma kapsamında tanıklık yaptı. İki isim de işlettikleri mekanların güvenlik kamera görüntülerini emniyet birimlerine aktardıklarını söylerken, iki başörtülü mağdurun şikayetlerini doğruladı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Şüpheli Semahat Y. de iddianamede yer alan ifadesine göre, olay saatlerinde Meşrutiyet Caddesi'nde bir handaki ofiste olduğunu, ofis içerisinde yalnız olduğunu, çalıştığı yerde kamera olmadığını, görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını, o gün Karaköy'e hiç gitmediğini, şikayetçilerin polisin benzetmesi nedeni ile etkilenerek kendisini teşhis ettiklerini söyledi. Şüpheli ayrıca Semahat Y. psikolojik bir rahatsızlığı veya kullandığı bir ilaç olmadığını ve şikayette bulunan kişileri daha önceden tanımadığını da öne sürdü,

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, 16 Kasım'da tutuklanan şüpheli Semahat Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Semahat Y. iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul

İstanbul, Karaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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