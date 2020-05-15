KARAKÖY İSKELESİ'NDE MİLLİ MÜCADELE TÖRENİ

Beyoğlu Belediyesi, Milli Mücadele'nin 101'inci yıldönümü nedeniyle, Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a hareket ettiği Karaköy İskelesi'nde tören düzenledi.

15.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 23:39
Beyoğlu Belediyesi, Milli Mücadele'nin 101'inci yıldönümü nedeniyle, Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a hareket ettiği Karaköy İskelesi'nde tören düzenledi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleşen törende havai fişek gösterisi yapıldı.
Törene, Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'a ulaşan adımların ilk olarak yola çıktığı yerdeyiz. Beyoğlu Galata Rıhtımı'ndayız. Bulunduğumuz yer; Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlarıyla beraber Bandırma Vapuru'na binip buradan Milli Mücadeleyi başlattığı Galata Rıhtımı'dır. Günler süren, aylar süren, elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklarda verdikleri mücadele sonucunda Milli Mücadele diye andığımız mücadelemizin başladığı noktadayız. Elbette ki temel kavramımız vatandır. Milli Mücadele vatan için yapılır, bayrak için yapılır, mukaddesat için yapılır ve ezan için yapılır. Bizler büyük medeniyet yolculuğunda vatanımıza kast edenleri, vatanımız işgal etmek isteyenlere her türlü gereken cevabı vermesini bilmiş bir milletiz. Vatan Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te 'Size bir vatan bırakıyorum, ebediyen sizin olacaktır' demesiyle başlayan Anadolu'da, ki varlığımız 1919'un 16 Mayıs'ında burada başlayan ve milli mücadeleniz olan Kurtuluş Savaşı boyunca devam eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' dediği ve uğruna mücadele ettiğimiz, Milli Mücadele ruhunu taşıdığımız bir anlayış en son 15 Temmuz'da bu topraklarda bir kez daha gösterdi. Vatanımızı işgal etmek isteyenler, bayrağımızı indirmek isteyenler, ezanlarımızı susturmak isteyenler bu milleti karanlık günlere götürmek isteyenler bizzat milletimiz tarafından gereken dersi almışlardır. Milli Mücadele burada başlamıştır. dedi.
Milli Mücadele sırasında şehit olanlar anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleşen törende havai fişek gösterisi de yapıldı. KARAKÖY İSKELESİ’NDE MİLLİ MÜCADELE TÖRENİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Karaköy, Samsun, Güncel, Haber

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