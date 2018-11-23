Yeşilay
ve İstanbul
Şehir Hatları desteğiyle "Alkol Farkındalık Haftası" kapsamında Şehir Hatları Karaköy
İskelesi'nde "Şişenin Dibi/Çıkmaz Sokak" sergisi açıldı.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, serginin açılışı, Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık ve Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler
'in katılımıyla yapıldı.
Alkolün insan hayatında yarattığı tahribatlara dikkati çekmek ve toplum vicdanını sarsacak etkilerini göstermek amacıyla düzenlenen sergide, ziyaretçiler yarısı duvara gömülü alkol şişelerinin ağız kısmından bakarak alkolden kaynaklanan sorunları içeren görselleri görebilecek.
"Şişenin Dibi/Çıkmaz Sokak" sergisi, 25 Kasım'a kadar Karaköy İskelesi'nde ziyaretçilerine açık olacak.
İstanbul,Yeşilay,Karaköy