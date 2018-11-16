Karakter'in Yeni Teklisi "GRASS" Epıc Istanbul Etiketiyle Yayımlandı!

Doğal yaşam alanlarından ilham aldığı seslere yer veren Karakter'in psychedelic electronica tarzındaki yeni single'ı "Grass", Glasxs'in dikkat çekici yorumuyla müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sinematik, deneysel ve oldschool prodüksiyon tarzıyla ön plana çıkan Karakter, soyut sesler ve elementleri kullanan Photay, Flying Lotus, Foodman gibi sanatçıları anımsatıyor. Genç prodüktörün canlı performanslarında sergilediği ses tasarımları ve görselleri de renkli düşlerden ilham alıyor.

Demo'ları BBC Radio'da keşfedilen 22 yaşındaki Karakter, Berklee College of Music okulundan Müzik Prodüksiyonu, Teknolojileri ve İnavosyonu bölümünden mezun oldu. 2018 yılı içinde Valencia'da Festival Les Arts, AV Node oluşumunun Roma'da düzenlediği Live Performers Meetup gibi etkinliklerde sahne alan DJ, bugün Mix Festival kapsamında Zorlu PSM Led sahnesinde canlı performansıyla yer alacak.