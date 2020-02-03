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Karakurt'ta Dere Temizlik Çalışması Yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

03.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:04Karakurt'ta Dere Temizlik Çalışması Yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçesine bağlı Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile taşkın sıkıntısına karşı önlem alınırken, tarım arazilerinin de olumsuz etkilenmemesi için önlem alındı.

"Büyük sorun çözüldü"

Karakurt Mahalle Muhtarı İdris Kat, "Derede yaşanan taşkınlar çok büyük bir sorundu. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışması sayesinde rüsubat uzaklaştırıldı. Yağışlı havalarda, tarım arazileri ve yolda sıkıntı yaşanıyordu. Sorun çözüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kırkağaç, Karakurt, Güncel

Kaynak: Bültenler

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