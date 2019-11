Karalar: "Mesleklerin en kutsalı öğretmenliktir"

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Öğretmenler Korosu Konserine katılan Başkan Zeydan Karalar, "Öğretmenlik mesleği en kutsal meslektir. Her meslek çok önemlidir ama doktoru da, mühendisi de yetiştiren öğretmendir" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğitime ve öğretmenlere verdiği öneme değinen Başkan Zeydan Karalar, "Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini çok iyi bildiği için başöğretmenlik yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk iki kesime büyük sorumluluk yüklemiştir. Cumhuriyeti gençlere emanet ediyor ve 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu ilelebet yaşatacak olan sizsiniz' diyerek gençlere olan güvenini dile getiriyor. Daha büyük bir sorumluluğu ise öğretmenlere veriyor. 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyor. Bundan daha büyük bir sorumluluk verebilir mi bir kesime? Onun için öğretmenlik mesleği, mesleklerin en kutsalıdır. Onlar bizleri yetiştirdiler, biz de hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün eserini koruyacağız" diye konuştu.



Başkan Zeydan Karalar, Yavuz Selim Ortaokulu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine de katıldı. Burada öğretmenlere ve öğrencilere hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlik mesleğinin önemini çok iyi bildiği için başöğretmenlik yaptığını kaydetti. Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:



"Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere yüklediği sorumluluk, her meslekten daha önemli ve ağırdır. Öğretmenlerimizin bu bilinçle hareket etmesinden dolayı kendilerini kutluyorum. Ulu önderimizin, dünyanın en büyük liderinin, üzerinde büyük önemle durduğu unsur eğitim olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, eğitiminin iyi kullanılması durumunda; bir ülkeyi müreffeh, ileri, bağımsız, kardeşlik içinde yaşayan bir ülke haline getireceğini çok iyi biliyordu. Eğitimin doğru kullanılmaması durumunda ise, o ülkenin batacağını söylüyordu. Bu nedenle eğitimin üzerinde önemle durmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'e, ödenemez minnet borcumuz bulunduğunu asla unutmamalıyız. Çocuklarımız, gençlerimiz bu bilinçle yetiştirilmeli, ülkelerine sahip çıkmaları sağlanmalıdır.



Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızı medreseden kurtarmış, modern okullarda, güzel öğretmenlerin eşliğinde eğitim görmelerini sağlamıştır. Bu büyük bir devrimdir. Hepimizin, ona layık yurttaş, öğrenci, öğretmen olma mecburiyetimiz vardır."



Başkan Zeydan Karalar, her iki etkinlikte de öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, çiçek verdi.



Başkan Zeydan Karalar, öğretmen olan eşi Nuray Karalar'a da çiçek takdim etti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şehit Zeki Dağ İlkokulu'ndaki öğretmenler günü kutlamasına da katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA