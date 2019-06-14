Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar, suyu 3 aşamalı olarak indirme kararında değişiklik yaparak, yüzde 15 olarak iki aşamada indirilmesini istedi. Karalar, "Suyu tek aşamada yüzde 30 indirmeyeceğiz" dedi.



Zeydan Karalar, Cemal Demirdağ ve Sevil Can'ın başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı birleşimlerini tamamladı.



Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, MHP'li Abdullah Kaçar, AK Partili Murtaza Kılçık, CHP'li Serdar Seyhan, AK Partili Mehmet Yapıcı gündem dışı söz alarak birer konuşma yaptı.



AK Partili Meclis Üyesi Murat Duman'ın suyu yüzde 30 indirilmesinde dair yerinden yaptığı konuşmaya cevap veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bakın arkadaşlar, canlı yayındayız. Suyu yüzde 30 indirmeyeceğiz. Ben bağıra bağıra söyledim, bu belediyenin ekonomik şartlarını yüzlerce kez söyledim, yüzlerce kez daha söyleyeceğim. Demek ki algılayamıyoruz, ya da başka bir şey düşünüyoruz. Bizim yüzde 30 indirim kararımız bize yüz milyona patlayacaktır. Gelin şu vatandaş da rahatlasın, biz söz verdik, sözümüzü tutalım, mecliste güzel bir görev yapmış olsun, şunu iki aşamalı olarak yüzde 15 olarak bağlayalım, bir 5-6 ay sonra bir yüzde 15 daha yapalım. Bizim yüzde 30 taahhüdümüz yerindedir ama biz bir anda yüzde 30 indirim yaparsak Adana'ya kötülük yapmış oluruz" dedi.



Karalar, "Hepiniz biliyorsunuz, bu Zeydan Karalar'ı sıkıştırmakla olmaz onu da söyleyeyim size. Kamuoyu size prim vermez, ben çıkıyorum kamuoyuna söylüyorum, yüzde 80'i bizi haklı buluyor. Keşke yüzde 30 indirim yapabilecek bir durumumuz olsa" dedi.



Başkan Karalar, Kozan, Feke ve İmamoğlu'nda 250 kilometrelik asfaltlama yapılacağını belirterek, farklı noktalarda da 400 kilometre yolu daha asfaltlayacaklarını duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, sathi kaplama yerine, daha sağlam bir yöntem olan astarlı yol yapılacağını belirtti.



Karalar, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek çalışacaklarını, böylece, Adana'nın çıkarlarını ön plana alarak, inşaat sektörünün rahatlatılması için uygun ortamın sağlanacağını anlattı. Karalar, yol ve köprü projelerinin, ulaşım master planına göre şekilleneceğini, bilimsel veriler göz önüne alınarak, Adana'nın bugününü ve geleceğini planlayacaklarını söyledi.



Hafta sonu öğrenci, veli ve öğretmene otobüsler ücretsiz



Mecliste ayrıca hafta sonu sınava girecek öğrenciler, veliler ve öğretmenler için belediye otobüslerinin belirli saatlerde ücretsiz olması konusunda ek gündem maddesi de oylandı.



Başkan Zeydan Karalar, oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, hafta sonu sınava girecek öğrencilerin ve velilerinin, saat 07.30 ile 15.00 saatleri arasında belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceğini, velilerden kimlik istenmeyeceğini, öğrencinin yanında olan velinin beyanının yeteceğini söyledi. Öğretmenlerin de aynı uygulamadan yararlanabileceğini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, öğrencilere sınavda başarı diledi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarının, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanması ve sonrasında yapılan yorumlarla ilgili görüşlerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, "Küfürü, ayrıştırıcı dili tasvip etmiyorum. Bizi seven hiç kimse, bizi eleştirenlere, bize yaptıkları, saldırdıkları gibi kötü dil kullanmasın. Bizim dilimiz kardeşlik, barış dilidir" dedi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA