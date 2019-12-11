Haberler » Güncel » Karaloğlu: ' Hedefimiz tekli eğitim sistemi' - Haber

Karaloğlu: " Hedefimiz tekli eğitim sistemi"

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Nadir Yapar ile Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde 7 bin 473 metre kare arazi üzerine yapılacak okulun protokolünü imzaladı.

11.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:17Karaloğlu:
Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Nadir Yapar ile ilçesi Mahallesi'nde 7 bin 473 metre kare arazi üzerine yapılacak okulun protokolünü imzaladı. Karaloğlu, "İlkokulun bir an önce bitirilerek eğitime kazandırılmasını istiyoruz. Böylece bölgede ikili eğitim yapan 4 okulumuzun da tekli eğitim sistemine geçiş yapmasını planlıyoruz" dedi.

Antalya Valiliği'nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, hayırsever Nadir Yapar, oğlu Metin Yapar ve kız kardeşi Nihal Marmara katıldı.

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde 7 bin 473 metre kare arazi üzerine yapılacak 24 derslikli okula, Kamile- Metin Yapar İlkokulu ismi verileceği belirtildi. Hayırsever Nadir Yapar'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu, "İlkokulun bir an önce bitirilerek eğitime kazandırılmasını istiyoruz. Böylece bölgede ikili eğitim yapan 4 okulumuzun da tekli eğitim sistemine geçiş yapmasını planlıyoruz. Rabbim hayırseverimiz Nadir Yapar'ın hayırlarını kabul etsin" dedi.

Okul protokolünün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Nadir Yapar, oğlu Metin Yapar ve kız kardeşi Nihal Marmara ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Varsak, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58 AB Türkiye Delegasyonundan "vize muafiyeti" açıklaması - Haber
17:57 Ahlat'ta şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi - Haber
17:56 Cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:56 Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli - Haber
17:52 Mersin cadde ortasında drift yaptı - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:01:25