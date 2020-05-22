KARAMAN-'1001 surat' lakaplı cezaevi firarisinin 206 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

'1001 surat' lakaplı cezaevi firarisinin 206 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktıKARAMAN'da jandarmaya Suriyeli olduğunu söyleyip, sahte geçici kimlik belgesi gösteren ve parmak izi incelemesiyle cezaevi firarisi olduğu belirlenen Samet Ö.

22.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:08
'1001 surat' lakaplı cezaevi firarisinin 206 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
KARAMAN'da jandarmaya Suriyeli olduğunu söyleyip, sahte geçici kimlik belgesi gösteren ve parmak izi incelemesiyle cezaevi firarisi olduğu belirlenen Samet Ö.'nün (32) 5 yıl önce Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batıp, 7 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak, 206 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldığı ortaya çıktı. Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Samet Ö., tutuklanıp, ceazevine koyuldu.
Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, 20 Mayıs gecesi Karaman- Konya Karayolu'nda yaptıkları rutin uygulamada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü, Suriye uyruklu olduğu belirtip, geçici kimlik belgesi gösterdi. Şüphelenen jandarma, yaptığı incelemeyle geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, parmak izi incelemesiyle de Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı.
Samet Ö.'nün sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' lakabıyla tanındığı, 'kasten adam öldürme' ve 'göçmek kaçakçılığı' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin 2015 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin batıp, 7 kişinin ölmesiyle ilgili davada her bir kişi için 27 yıl 1 ay 22'şer gün olmak üzere toplam 206 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldığı tespit edildi. Kesinleşmiş ceza nedeniyle hakkında yakalama kararı olduğu saptanan Samet Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Karaman M Tipi Kapapı Cezaevi'ne gönderildi. KARAMAN-’1001 surat’ lakaplı cezaevi firarisinin 206 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, Muğla, Güncel, Haber

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