Karaman 2 Yıl Önce Kaybolan PTT Dağıtıcısını Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

15 Kasım 2018 Perşembe 17:46



15 Kasım 2018 Perşembe 17:46

Karaman'da 2 yıl önce kaybolan, o dönem 27 yaşında olan PTT dağıtıcısı Ahmet Uysal'ı arama çalışmaları yeniden başladı. Su altı kameralarıyla baraj gölünü tarayan ekiplerin ardından, dalgıç polisler Fisandun barajına inerek su altında çalışmalara başladı.Karaman'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan PTT dağıtıcısı bekar Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos 2016 tarihinde gece 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve biran önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi.İhbar üzerine 24 Şubat 2017'de Fisandun ve Yeşildere barajında AFAD ekiplerince su altı kameraları ile arama yapıldı; ancak hiç bir ize rastlanmadı. Polis soruşturmayı yeniden açarak bugün aramalara yeniden başladı. Mersin Emniyet Müdürlüğünden gelen su altı polisleri bugün Fisandun barajına gelerek arama çalışmalarını başlattı.