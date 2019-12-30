Haberler » Güncel » Karaman 3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı - Haber

Karaman 3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı

3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandıKaraman'da Tolga Kozan (20), aralarında husumet olduğu öne sürülen Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A.'nın bıçaklı saldırısında bacaklarından yaralandı.

30.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:20
3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı
'da Tolga (20), aralarında husumet olduğu öne sürülen Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A.'nın bıçaklı saldırısında bacaklarından yaralandı. Kozan, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Başakşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga Kozan, iddiaya göre, husumetli olduğu Cengiz A., İbrahim K. ve Lütfi A. ile yolda karşılaştı. Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken Kozan, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanıp, kanlar içinde yere yığılan Kozan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Tolga Kozan'ı bıçakla yaralayıp, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Karaman 3 kişinin bıçakla saldırdığı genç, bacaklarından yaralandı

Karaman, Kozan, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28   Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversite öğrencisi öldü - Haber
11:26   DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber
11:25   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan flaş açıklama - Haber
11:22   Rektör Ünal'dan Yeni Yıl Mesajı - Haber
11:21   Başkan Tütüncü: "Kadınlar bizim değerlimiz" - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:29:23