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Karaman adliyesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı

Karaman Adliyesi tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla bin fidanın dağıtımı yapıldı.

11.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:15Karaman adliyesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı
Adliyesi tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla bin fidanın dağıtımı yapıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, adliye önünde düzenlenen programda, bugünün Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında adliye önünde fidan dağıtımı yaptıklarını belirten İşlek, "Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde başlatmış olduğu bugün Geleceğe Nefes Projesi kapsamında saat 11.11'de tüm Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde bağış fidanı dikilmesi hedeflenmektedir. Daha öncede Adalet Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında 25 Eylül 2019 tarihinde denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin ağaç dikim ve bakım ile erozyonla mücadele kapsamında değerlendirmeleri ve çalıştırılmaları için işbirliği protokolü imzalanmıştı. Sayın Bakanımızda adliyeye gelen 'herkese fidan verilecektir' sözüne binayen bizde Milli Ağaçlandırma Günü'nde adliyemiz önünde vatandaşlarımıza fidan dağıtımı yapıyoruz. Bugün itibariyle hedefimiz bin adet fidan dağıtacağız. Toplamda ise 5 bin fidan dağıtacağız. Daha yeşil ve daha temiz bir gelecek için herkesi fidan dikmeye ve bakmaya davet ediyoruz" dedi.

Daha sonra Başsavcı İşlek adliyeye gelen vatandaşlara fidan dağıttı. - KARAMAN

Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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