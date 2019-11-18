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Karaman afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı

Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandıKaraman'da, Afganistan uyruklu Ali Afzali (18), yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişinin kalçasından bıçaklaması sonucu yaralandı.

18.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:34
Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı
'da, uyruklu Ali Afzali (18), yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişinin kalçasından bıçaklaması sonucu yaralandı. Afzali, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ali Şahane Mahallesi'nde meydana geldi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yürüyen Ali Afzali'nin yanına gelen kişi, iddiaya göre, nereli olduğunu sordu. Kimliği belirsiz kişi, Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen Afzali'yi kalçasından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde yere yığılan Afzali'yi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Karaman afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı

Afganistan, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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