KARAMAN Akbaba ve 5 köpek zehirlenerek, öldü

Akbaba ve 5 köpek zehirlenerek, öldüKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 1 akbaba ve 5 köpek ölü bulundu.

21.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:16
Akbaba ve 5 köpek zehirlenerek, öldü
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, 1 akbaba ve 5 köpek ölü bulundu. Akbaba ve köpeklerin zehirlenmiş bir oğlak ölüsünü yemiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Ermenek ilçesinde yaşayan Ali Bayındır (37), keçilerini otlatmaya götürdüğü Bozdağ mevkisinde ölü bir akbaba buldu. Hayvanlarını otlatmaya devam eden Bayındır, biraz ileriden de köpek inleme sesi geldiğini duyduk. Sesin geldiği yere doğru gittiğinde ise 5 ölü köpek ile karşılaştı. Hemen belediye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler 5 köpek ve akbabayı, gömdü.
Yapılan inceleme ile köpekler ve akbabanın zehirlenerek ölen bir oğlağı yedikleri ihtimali ortaya çıktı. KARAMAN Akbaba ve 5 köpek zehirlenerek, öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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