26 Kasım 2018, 15:07
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Karaman: Aklımın Ucundan Dahi Geçirmedim

Karaman: Aklımın Ucundan Dahi Geçirmedim

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim." dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını  yanıtlayan Ünal Karaman, camianın ihtiyacı olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Aldıkları sonucun sadece bir galibiyet olarak değerlendirilemeyeceğini  anlatan Karaman, "Hem taraftarımızın hem oyuncularımızın coşkusu harikaydı. Böyle bir coşkudan, bu şekilde oynanan bir oyundan sonra, belki çok daha erken  bitirebileceğimiz bir müsabaka olabilirdi. Şükürler olsun, sonuca varmak güzel.  Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Sezon başından beri kaybettikleri müsabakalarda talihsizlikler  yaşadıklarını dile getiren Karaman, şunları söyledi:
"Düşünün ki geçen hafta (Evkur Yeni Malatyaspor maçı) 5-0 mağlup  olarak döndük şehire. Kaybettiğimiz müsabakalarda, yenilgiyi hak ettiğimiz bir  oyun yoktu. Fenerbahçe karşısında da top direkten dönmese, o maç berabere  bitecek. Sonra çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün. Maçın başından sonuna kadar  futbolcularımızın ve taraftarımızın inancı vardı. Başkanımız nezdinde yönetim  kurulumuza da teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen, yurt içinden ve yurt dışından  tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."
Maçta skor 2-1 olduğunda neler hissettiğinin sorulması üzerine  bordo-mavili teknik adam, "Kaybedeceğiz diye aklımın ucundan dahi geçirmedim.  Çünkü adaletsizlik de bu kadar olmaz. Biz daha önce o limitimizi doldurduk diye  düşünüyorum. Artık bu tarz şeyler, şoklar yaşamak istemiyorum." ifadelerini  kullandı.
Karaman, hedeflerinin, önlerindeki Kayserispor müsabakasına en iyi  şekilde hazırlanarak, maçı kazanma adına sahada kendilerine yakışanı yapmak  olduğunu sözlerine ekledi.

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