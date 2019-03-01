Karaman Analig Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları Başladı

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Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Çeyrek Final müsabakaları başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final müsabakaları, Yunus Emre Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı konuşmada, müsabakaların üç gün süreceğini belirtti.Sporculara başarılar dileyen Bebek, "Böylesine önemli bir turnuvada ilimizde sizleri ağırlamaktan, misafir etmekten büyük onur ve gurur duyuyoruz. 1-3 Mart tarihleri arasında yapılacak olan bu önemli şampiyonada illerini temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.Yapılan törenin ardından müsabakalara başlandı. Müsabakalarda 17 ilden yaklaşık 384 sporcu mücadele edecek.