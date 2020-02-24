Haberler » Spor » Karaman, analig karate grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı - Spor

Karaman, analig karate grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı

Karaman'da düzenlenen analig karate grup müsabakalarında bir üst tura yükselen takımların belirlenmesinin ardından sona erdi.

24.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:23Karaman, analig karate grup müsabakalarına ev sahipliği yaptı
'da düzenlenen analig karate grup müsabakalarında bir üst tura yükselen takımların belirlenmesinin ardından sona erdi.

Gençlik ve Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan ANALİG Karate grup müsabakaları Karaman'da tamamlandı. Müsabakalar Yunus Emre Spor Salonu'nda 7 ilden toplam 110 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İlk gün erkeklerde kata ve kumite kategorilerinde yapılan maçlarla başlayan grup müsabakalarına sporseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Birbirinden çekişmeli geçen ilk gün müsabakalarında sporcular bir üst tura yükselmek ve illerini en iyi şekilde temsil edebilmek için tüm hünerlerini sergilediler. Antrenörlerin de sporcuların heyecanına ortak olduğu müsabakalarda sporseverlerinde tezahüratları grup müsabakalarında renkli görüntülere sahne oldu. İkinci gün kızlarda kata ve kumite kategorilerinde devam eden müsabakalarda da sporcuların ortaya koyduğu performans sporseverlerden tam not aldı. Kata ve kumite kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak yarı final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. İki gün devam eden müsabakalar sonunda bir üst tura çıkan takımlar erkeklerde Mersin, , Adana, Isparta, Hatay ve Karaman olurken kızlarda ise Antalya, Hatay, Mersin, Adana, Isparta ve Karaman illeri oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile verildi. - KARAMAN

Antalya, Karaman, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
24.02.2020 15:21:37