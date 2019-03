Karaman Annesinin Elini Tutarak, 'Ne Olur Gözünü Aç' Dediği Genç Hayatını Kaybetti

Kaynak: DHA

Annesinin elini tutarak, 'Ne olur gözünü aç' dediği genç hayatını kaybetti Karaman 'da tartıştığı Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan çay ocağı işletmecisi Şevket Ozan Gülke (31), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.Olay, geçtiğimiz 13 Mart'ta Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde daha önceden aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile konuştuğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Gülke, kaçıp bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülke'ye ilk müdahaleyi iş merkezi içerisinde bulunan esnaflar yaptı.'YAVRUM NE OLUR GÖZÜNÜ AÇ'Bu sırada oğlunun peşinden koşarak iş merkezine giden anne Nevin Gülke, oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, oğlunun elini tutup, Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım diyerek ağladı. Şevket Ozan Gülke ambulansla Karaman Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.'BOYNUNA BIÇAK DAYAYIP TESLİM OLMAMAK İSTEDİ'Olayın ardından Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis , şüphelileri Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Şüphelilerden Ertuğrul Say cadde üzerinde gözaltına alınırken, Cihat Ceylan kaçmaya başladı. Cadde üzerindeki bir minibüsün altına saklanan Ceylan, boynuna dayadığı bıçakla polise direndi. 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan polise teslim oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.'3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ'Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Şevket Ozan Gülke, 3 gün sonra tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.