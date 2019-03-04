Karaman Arazi Yüzünden Öldürüldü; Yakınları Zanlının Evini Taşladı

Kaynak: DHA

Arazi yüzünden öldürüldü; yakınları zanlının evini taşladıKaraman'ın Çakırbağ köyünde B. K., evinin karşısında koyun otlatmak için araziyi kiralayan Mikail Duran'ı (30), hayvanları otlatmasına izin vermeyeceğini söyleyip, av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından Duran'ın yakınları B. K.'nin evine taşla saldırdı. Jandarma'nın saldırıdan önce B. K.'yi gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırması faciayı önledi.Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. B. K.,, iddiaya göre evinin karşısındaki araziye koyun otlatmak için kiralayan Mikail Duran'a, Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim dedi, Duran da, araziyi kiraladığını söyledi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. B. K.,, evinden aldığı av tüfeğiyle Duran'ın üzerine 3 el ateş etti. Başından ve boynundan yaralanan Duran, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Duran'ın öldüğünü öğrenen yakınları, B. K.'nin evinin önünde toplanmaya başladı.SALDIRIDAN ÖNCE EVDEN UZAKLAŞTIRILDILARJandarma da B. K.'yi gözaltına alıp, eşi ve çocuğunu evden uzaklaştırdı. Bu sırada sayıları 50'ye bulanın yakınları da B. K.'nin evine taşla saldırdı. Öfkeli kalabalık jandarmanın müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Duran'ın cesedi de otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.