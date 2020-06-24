KARAMAN Babalarını evde asılı buldular

Babalarını evde asılı buldularKARAMAN'da akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu.

24.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:14
Babalarını evde asılı buldular
KARAMAN'da akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu.
Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı ipte asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Şuayip, Ş.'nin öldüğünü belirledi. Şuayip Ş.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup eve gelen Şuayip Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Bu arada, evde araştırma yapan polis, kapıda 'x' işaretleri gördü. Şuayip Ş.'nin komşuları da işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi.
Polis Şuayip Ş.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. KARAMAN Babalarını evde asılı buldular

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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