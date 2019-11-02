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Karaman babasının bıçakladığı behçet, yaşama tutunamadı

Babasının bıçakladığı Behçet, yaşama tutunamadıKaraman'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan Behçet Taner (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

02.11.2019 17:18
Babasının bıçakladığı Behçet, yaşama tutunamadı
Karaman'da eve alkollü gelen babası Mustafa Taner (53) tarafından kalbinden bıçaklanan Behçet Taner (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen perşembe gecesi Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. Behçet Taner eve alkollü gelen babası Mustafa Taner'e tepki gösterdi. Baba ve oğul arasında çıkan tartışmada baba Mustafa Taner, oğlunu kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Behçet Taner, ihbar üzerine çağrılan ambülansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.Gözaltına alınan baba Mustafa Taner ise 2.52 promil alkollü çıktı. Polisteki ifadesinde, Oğlumla alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım diyen Mustafa Taner sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Behçet Taner, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Karaman babasının bıçakladığı behçet, yaşama tutunamadı

Güncel

Kaynak: DHA


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