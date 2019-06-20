20.06.2019 13:02
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KARAMAN Balkondan düşen çocuk yaralandı

Balkondan düşen çocuk yaralandıKaraman'da Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü.

Balkondan düşen çocuk yaralandı
Karaman'da Yusuf G. (5), birinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düştü. Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi Yusuf Ziya Göncü Caddesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonda oynayan Yusuf G., dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten başının üzerine düştü. Oğullarının balkondan düştüğünü fark eden ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf G., ambulansla KaramanDevlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Soruşturma sürüyor.KARAMAN Balkondan düşen çocuk yaralandı
Kaynak: DHA
Karaman,Güncel

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