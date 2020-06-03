KARAMAN Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldüKARAMAN'da, kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Ulvi Önner (60), hayatını kaybetti.

03.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:43
Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
KARAMAN'da, kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Ulvi Önner (60), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Karaman- Mersin yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a gelen Ulvi Önner yönetimindeki 70 EV 940 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşüp yere savrulan Önner, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince müdahale edilen Önner, kurtarılamadı. Olay yerine gelen Önner'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Önner'in cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. KARAMAN Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Haber
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Haber
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Haberler››Güncel››KARAMAN Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:39: KARAMAN Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haber 18:38: Yozgat'ta kene ısıran çiftçi öldü - Haber 18:38: Başkan Fındıkoğlu, "Normalleşme, dikkati ve tedbiri elden bırakmadan sağlanması gerekiyor" - Haber 18:37: Son dakika... Bayburt'ta hayvan hırsızlığı iddiası - Haber 18:37: Akçaabat Kaymakamı Kurtyemez ve Belediye Başkanı Ekim'den esnaf ziyareti - Haber 18:18: Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor - Ekonomi 17:23: Doktor, babasının mezarı başında intihar etti - Haber 17:18: Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti - Haber 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 10:42: Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi - Haberler