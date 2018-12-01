Karaman Barosu İş Hukuku Semineri Düzenledi

Karaman'daki bir otelde gerçekleşen seminere; Baro Başkanı Av. Oktay Yılmaz, çok sayıda avukat ve çoğunluğu Organize Sanayi Bölgesi firmalarından oluşan şirket yetkilileri ile konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat katıldı. Baro Başkanı Av. Oktay Yılmaz seminerin açılış konuşmasında, ' 'OSB'si giderek büyüyen ilimizde iş hukuku alanında hem biz avukatlar olarak, hemde işveren firmalar olarak güncel mevzuat ve yasalara dair bilgilenmemiz açısından bu semineri önemli buluyorum.

İşçi haklarının korunması aynı zamanda iş kapısı diye andığımız işverenin de varlığını sürdürebilmesi açısından 'iş hukuku' mağduriyetlerin ortadan kalkması, haklının belirlenmesi konularına olanak sağlıyor.Binlerce hemşerimizin geçimini sağladığı iş sahaları ve işverenler noktasında iş hukuku, bağımsız yargıyı temsil eden biz avukatlar açısından tüm detaylarıyla bilinmesi gereken bir konu. Bu nedenle seminer programını belirlerken güncel konular olmasına dikkat ettik. Bu tip seminerler vesilesi ile savunmayı doğru bilgi ve kurumsallıkla paylaşabilmek hepimiz için çok özel anlam ifade ediyor'' dedi.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat, İş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler aktardı. Konuşmanın ardından soru cevap şeklinde süren seminer yaklaşık 2 saat sürdü.