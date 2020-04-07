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Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Berat Kandili mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:26
Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Berat Kandili mesajı
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kalaycı, mesajında Berat'ın, Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın nezdinde af, arınma ve kurtuluş anlamlarına geldiğini belirtti.
Berat Kandili'nin, Ramazan ayının da habercisi olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Berat Kandili'nin Karamanlı vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim. Bu mukaddes geceler ve kandiller yüce dinimizin özel günleri olmalarının yanı sıra bizleri birliğe, kardeşliğe, paylaşmaya ve sevgiye ulaştıran kutsal günlerdir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde ettiğimiz tüm duaların kabul olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayının habercisi mübarek Berat Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmanı diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel
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