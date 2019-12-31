Haberler » Güncel » Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı - Haber

Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

31.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:06 Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında, tüm vatandaşlara sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi.

Yeni yılın yeni umutları ve yeni güzellikleri de beraberinde getirmesini temenni eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize daha önce vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirebilmek için ekip arkadaşlarımla birlikte çok yoğun mesai harcıyor, büyük gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızdan dolayı halkımızdan aldığımız takdir ve teşekkür bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha yaşanabilir kılacak; insanlarımızı daha huzurlu ve daha mutlu edecek çalışmaları hep birlikte gerçekleştirecek, projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz."

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46   Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Haber
18:45   Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Haber
18:45   Hong Kong yeni yıla protestolarla giriyor - Haber
18:45   Borsa yılı rekorla tamamladı - Haber
18:39   Malatya'da hayvan varlığı arttırılacak - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:55:59