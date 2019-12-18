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Karaman Belediyesi boş arsaları otoparka çeviriyor

Karaman Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde kullanılmayan arsaları düzenleyerek otoparka çeviriyor.

18.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:53Karaman Belediyesi boş arsaları otoparka çeviriyor
Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde kullanılmayan arsaları düzenleyerek otoparka çeviriyor.

Vatandaşların genel sorunlarına çözüm üreten projeler gerçekleştirdiklerini belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin ekip arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızı her zaman vatandaş odaklı belediyecilik doğrultusunda yürütüyoruz. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı üzeri Topucak Mahallesindeki görüntü kirliliğine yol açan ve kullanılamaz halde olan arsayı vatandaşlarımızın faydalanması için yeniden düzenledik. Vatandaşlarımız, kötü görüntüsünden kurtarıp düzgün bir hale getirdiğimiz bu arsaları geçici otopark ve çocuk oyun alanı olarak da kullanıyorlar, böylelikle geçici olarak otopark ihtiyacına da çözüm üretmiş oluyoruz. Çözüm odaklı, sosyal yaşantıyı kolaylaştırıcı, şehrimizi güzelleştiren her türlü hizmete devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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