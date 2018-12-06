Karaman Belediyesi Bütçe Görüşmeleri Tamamlandı

Karaman Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında 2019 yılı bütçesi görüşüldü. 2019 yılında belediyenin yatırım ve hizmetler için öngörülen bütçesi 230 Milyon TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan bütçe görüşmeleri sonunda yapmış olduğu açıklamada: "Karaman Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha gelişmiş bir kentte yaşamaları için bugüne kadar geldiğimiz dönemde bütçemizi en verimli şekilde kullanarak daha fazla yatırım ve hizmet ürettik. 2019 yılı bütçemiz 230 Milyon TL olarak belediye meclisimizce karara bağlandı. Bütçe çalışmalarına katılan meclis üyelerimize ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyenin yatırım faaliyetlerini yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinden büyük pay alan birimler oldu.