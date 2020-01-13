Karaman Belediyesi itfaiyesi daima hazır

Karaman Belediyesi itfaiye erleri, yangın ve diğer olaylara müdahale ederken kondisyonlarının iyi olması için her gün bir saat spor çalışması yapıyor. Göreve gelen her vardiya ilk olarak araçların kontrolü yaptıktan sonra çeşitli spor hareketleri ile günlük sporlarını tamamlıyor. Hizmet içi eğitim ile göreve hazır hale gelen ekipler, yangına müdahalenin yanı sıra; sel baskınlarında su çekme, trafik kazaları ve kurtarma operasyonlarında da etkin rol alıyor.

İtfaiyeciliğin manevi motivasyonu yüksek bir meslek olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi itfaiye müdürlüğünün vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirtti. Başkan Kalaycı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İtfaiyeciler; zorda olanın, darda kalanın imdadına Hızır gibi yetişip canını ortaya koyarak kutsal bir mesleği icra ediyor.Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 56 personel ve 16'şar kişiden oluşan 3 vardiya hazır kıta görev yapmakta ve bu ekipler yangın söndürme ile birlikte doğal afet, sel baskınlarında su boşaltma, trafik kazaları ve arama-kurtarma operasyonları gibi birçok olaya müdahale etmektedir. Zaman zaman düzenledikleri tatbikatlarla öğrencilere yangın ve ilkyardım konusunda eğitim vermektedirler. Her vardiyaya gelen itfaiye erimiz, ilk olarak araç kontrolünü yapıp form tutmak için de günlük spor hareketlerini tamamlayıp göreve başlıyorlar. İtfaiye müdürlüğümüz yangın başta olmak üzere tüm durumlarda oluşabilecek zararı en aza indirme amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle bize ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız."